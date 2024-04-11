Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы пожарные вытащили из огня два газовых баллона

В Алматы пожарные вытащили из огня два газовых баллона , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 05:42 Фото: МЧС РК
Ночью с 10 на 11 апреля в Турксибском районе Алматы в частном жилом доме произошел пожар на площади 80 кв.м, сообщает Zakon.kz

По информации МЧС огнеборцы успели вынести из дома вынесли 2 газовых баллона.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что 10 апреля три человека пострадали во время крупного пожара на складах под Алматы.

Читайте также

В СКО и в Акмолинской области спасатели продолжают противопаводковые работы
В СКО и в Акмолинской области спасатели продолжают противопаводковые работы
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение в Китае
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Китае
в Семее доказали вину работодателя
Рабочие в Семее выпрыгнули из окна, спасая жизни: установлена вина работодателя
Елена Вебер
Алматы Пожар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
землетрясение в Алматы
Землетрясение произошло в Алматы
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать
Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: