В Алматы пожарные вытащили из огня два газовых баллона

Фото: МЧС РК

Ночью с 10 на 11 апреля в Турксибском районе Алматы в частном жилом доме произошел пожар на площади 80 кв.м, сообщает Zakon.kz

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