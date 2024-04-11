В Алматы пожарные вытащили из огня два газовых баллона
Фото: МЧС РК
Ночью с 10 на 11 апреля в Турксибском районе Алматы в частном жилом доме произошел пожар на площади 80 кв.м, сообщает Zakon.kz
По информации МЧС огнеборцы успели вынести из дома вынесли 2 газовых баллона.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что 10 апреля три человека пострадали во время крупного пожара на складах под Алматы.
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