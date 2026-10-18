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Происшествия

Детей, взрослых и кошку спасли во время пожара в пятиэтажке в Сатпаеве

пожар в Сатпаеве, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 22:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В городе Сатпаеве по улице Улытауской произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения МЧС по повышенному рангу вызова. По прибытии спасатели приступили к разведке и эвакуации жильцов из здания.

"В ходе тушения пожара из соседних квартир эвакуированы 14 человек, в том числе восемь детей. Кроме того, из горящей квартиры спасатели вынесли кошку, надышавшуюся дымом. У животного было затруднено дыхание, поэтому четвероногому незамедлительно оказали первую помощь с использованием дыхательного аппарата спасателя", – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что пожар потушили в кратчайшие сроки. Согласно данным ведомства, в тушении также участвовали сотрудники ТОО "Серіктес".

Ранее сообщалось, что складские контейнеры и административное здание загорелись в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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