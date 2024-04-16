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Подростка эвакуировали в больницу из отрезанного водой поселка в Акмолинской области

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 21:31 Фото: скриншот видео
16 апреля спасатели эвакуировали подростка и экстренно доставили в районную больницу из села Баранкуль Жаркаинского района. Отметим, что поселок отрезан от автомобильного сообщения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС региона, из-за разлива реки Ишим сотрудниками ОЧС Жаркаинского района и спасателями оперативного спасательного отряда ДЧС Акмолинской области в село возят дополнительные продукты питания и лекарства на моторной лодке.


Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, что министерство и акиматы каждого региона разработали комплексный план, который предусматривает строительство 57 новых водохранилищ.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать по ссылке.

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Акмолинская область Паводки-2024
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