Подростка эвакуировали в больницу из отрезанного водой поселка в Акмолинской области

16 апреля спасатели эвакуировали подростка и экстренно доставили в районную больницу из села Баранкуль Жаркаинского района. Отметим, что поселок отрезан от автомобильного сообщения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС региона, из-за разлива реки Ишим сотрудниками ОЧС Жаркаинского района и спасателями оперативного спасательного отряда ДЧС Акмолинской области в село возят дополнительные продукты питания и лекарства на моторной лодке.





Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, что министерство и акиматы каждого региона разработали комплексный план, который предусматривает строительство 57 новых водохранилищ.



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