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Ребенка эвакуировали на лодке в больницу из отрезанного от мира села

Ребенка эвакуировали на лодке в больницу из отрезанного от мира села , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 19:50 Фото: pixabay
В Акмолинской области 17 апреля маленького ребенка эвакуировали на лодке в больницу из отрезанного от мира села, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, годовалого ребенка эвакуировали из села Баранкуль Жаркаинского района.


"Его доставили на лодке в село Далабай и оттуда в районную больницу. Напомним, что село Баранкуль осталось без автомобильного сообщения. На постоянной основе спасателями производится перевозка лекарственных средств и продуктов питания", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева 17 апреля на брифинге в СЦК рассказала о ситуации на водохранилищах к этому часу. Подробнее можно прочитать здесь

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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