В Казахстане после масштабных паводков построят 57 новых водохранилищ

По поручению главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана пересматривает положения Концепции развития системы управления водными ресурсами, сообщает Zakon.kz.

11 апреля 2024 года стало известно, что Министерство водных ресурсов и ирригации РК для защиты населенных пунктов от подтоплений и для сбора паводковых вод приступило к работам по строительству 20 водохранилищ. Сообщалось, что новые водохранилища появятся в 11 областях страны.

Как уточнили 15 апреля в пресс-службе МВРИ, в документ будут добавлены комплексные меры по предотвращению паводков и сокращению ущерба от них. Во время разработки будут изучены практики передовых в этом плане стран – Китай, Нидерланды и так далее.

"Отмечу, что предусмотренные концепцией планы по строительству 20 новых водохранилищ и другие комплексные меры не отменяются. Изменения нужны, чтобы расширить документ и добавить в него меры по предотвращению паводков. Кроме того, наше министерство и акиматы каждого региона разработали комплексный план, который предусматривает строительство 57 новых водохранилищ", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Правительство Казахстана постановлением от 5 февраля 2024 года утвердило Концепцию развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы. Но в конце марта сразу несколько регионов страны накрыли сильнейшие за последние 80 лет паводки.

1 апреля Касым-Жомарт Токаев подверг критике утвержденную правительством Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года. По мнению президента, план действий по ее реализации носит декларативный характер, не позволяя комплексно решить проблему предотвращения и сокращения ущерба от паводков. Поручено пересмотреть положение концепции.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать по ссылке.