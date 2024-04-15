Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане после масштабных паводков построят 57 новых водохранилищ

В Казахстане после масштабных паводков построят 57 новых водохранилищ, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 15:07 Фото: primeminister.kz
По поручению главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана пересматривает положения Концепции развития системы управления водными ресурсами, сообщает Zakon.kz.

11 апреля 2024 года стало известно, что Министерство водных ресурсов и ирригации РК для защиты населенных пунктов от подтоплений и для сбора паводковых вод приступило к работам по строительству 20 водохранилищ. Сообщалось, что новые водохранилища появятся в 11 областях страны.

Как уточнили 15 апреля в пресс-службе МВРИ, в документ будут добавлены комплексные меры по предотвращению паводков и сокращению ущерба от них. Во время разработки будут изучены практики передовых в этом плане стран – Китай, Нидерланды и так далее.

"Отмечу, что предусмотренные концепцией планы по строительству 20 новых водохранилищ и другие комплексные меры не отменяются. Изменения нужны, чтобы расширить документ и добавить в него меры по предотвращению паводков. Кроме того, наше министерство и акиматы каждого региона разработали комплексный план, который предусматривает строительство 57 новых водохранилищ", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Правительство Казахстана постановлением от 5 февраля 2024 года утвердило Концепцию развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы. Но в конце марта сразу несколько регионов страны накрыли сильнейшие за последние 80 лет паводки.

1 апреля Касым-Жомарт Токаев подверг критике утвержденную правительством Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года. По мнению президента, план действий по ее реализации носит декларативный характер, не позволяя комплексно решить проблему предотвращения и сокращения ущерба от паводков. Поручено пересмотреть положение концепции.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать по ссылке.

Читайте также

Снег и потепление до +30°С обещают казахстанцам
Снег и потепление до +30°С обещают казахстанцам
Более двух тысяч саженцев бесплатно получили алматинцы в рамках кампании &quot;Алматы – наш общий дом&quot;
Более двух тысяч саженцев бесплатно получили алматинцы в рамках кампании "Алматы – наш общий дом"
Динара Халдарова
Нуржигитов Нуржан Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
паводки, Актюбинская область
Казгидромет: В трех областях есть риск второй волны паводков
паводки
Максимальный пик паводка зафиксировали в Оренбурге
Трансляция суда над Куандыком Бишимбаевым – 10-ый процесс
Трансляция суда над Куандыком Бишимбаевым – 10-й процесс
концерт Басты в Алматы
Полный зал и предложение руки и сердца: Баста поблагодарил алматинцев за концерт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: