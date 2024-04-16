Карантин ввели в трех селах Туркестанской области из-за бешенства скота

В Туркестанской области в двух селах ввели карантин из-за бешенства скота. Заразную болезнь нашли у овец, коров и лошадей. Теперь там действует запрет на употребление мяса и молока животных сразу из трех населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, карантин объявили в селах Тлектес и Карабастау Казыгуртского района. Именно там специалисты обнаружили бешенство у четырех овец, коровы и лошади. Последняя вдруг набросилась на хозяина и укусила его. Мужчина теперь под присмотром медиков.

Две недели назад эту же болезнь нашли у скота в селе Сынтас. В данное время на карантине около пяти тысяч животных. Сельчанам даже запретили выгуливать собак и кошек, а также объявили обязательную вакцинацию питомцев.



"Во время карантина скот не может быть продан на рынок, нельзя его пасти в других населенных пунктах, есть мясо скота и употреблять молоко. Также нельзя выпускать животных из загонов. Мы установили ограничение на срок два месяца. Если за время карантина не будет выявлено новых фактов, то ограничения будут сняты". Руководитель Казыгуртской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК Асет Бектаев

Ранее, в декабре 2023 года, в Карагандинской области зафиксировали коровье бешенство.