Волк напал на стаю овец в Туркестанской области: в трех селах обнаружили очаги бешенства

Вспышку бешенства у животных выявили в трех селах Туркестанской области. Зараженные овцы, лошади и коровы пали и были утилизированы. Владельцам погибших животных выплатят компенсацию, передает корреспондент Zakon.kz.

Очаг опасной и одновременно смертельной инфекции обнаружили в поселках Тлектес, Сынтас и Карабастау. По предварительной версии специалистов, заразить бешенством скот могли дикие животные. В начале марта на ферму Толысбая Исабекова напал волк. Он проник на пастбище и задрал десятки овец. Хищника удалось прогнать, но у животных выявили бешенство. Зараженных смертельной инфекцией баранов отправили на убой.

Фото: Карина Адильбекова/Zakon.kz

"До этого я разводил крупный рогатый скот. Но недавно продал их. Взял кредит и решил разводить баранов. Но, к большому сожалению, на них напал волк. Было 100 голов овец, после нападения осталось 80. После выявления бешенства, мы стали вакцинировать баранов. Теперь в течение двух месяцев нам нельзя продавать их. Если спустя время у них не обнаружат инфекцию, нам разрешат продавать их. Сейчас просто ждем, выбора нет. Надеемся, что все обойдется", – рассказал корреспонденту Zakon.kz фермер Толысбай Исабеков.

Фото: Карина Адильбекова/Zakon.kz

Сотрудники региональной ветеринарной инспекции также обнаружили бешенство у коровы и лошади. Лошадь набросилась на сына хозяина и укусила его. Ребенок сейчас находится под присмотром медиков. После таких инцидентов в поселках ввели ограничительные меры на два месяца. Сельчанам нельзя употреблять мясо, молочные продукты и продавать их. Местные жители говорят, что не испытывают неудобств из-за ограничительных мер, продукты они приобретают в соседних аулах.

"Сейчас в селе лечат от бешенства крупный рогатый скот. Сам лично держу четыре коровы. Отправили их на вакцинацию. Карантина нет, есть только ограничительные меры. Но из-за этого мы особо не страдаем. Ведь в соседних селах очень много убойных цехов. Там можно приобрести мясо, а на рынках молочные продукты. Мы не боимся по одной причине – те, кто разводит животных предоставляют нам гарантию, что они здоровые", – рассказал житель села Сынтас Казыгурсткого района Бахтияр Салимов.

Фото: Карина Адильбекова/Zakon.kz

С начала года в Казыгурстком районе с укусами животных за медицинской помощью обратились 138 человек, их всех вакцинировали. А пациентов, у которых было подозрение на бешенство, госпитализировали.

"Чаще всего на людей нападают бродячие собаки. 93 человека пострадали от их укусов. Мы провели вакцинацию. Идет профилактическая работа среди сельчан. Объяснили, что если не сделать вакцину сразу, то это грозит летальным исходом", – сказал врач-рабиолог Казыгуртской центральной районной больницы Илиёс Салихов.

Фермерам, чей скот погиб от опасной инфекции, обещают выплатить компенсацию. Сотрудники районной ветеринарной инспекции говорят, что бешенство чрезвычайно опасно для человека, а для животных и вовсе несет неминуемый летальный исход.

Фото: Карина Адильбекова/Zakon.kz

"Сейчас жителям не грозит опасность. Мы вовремя выявили бешенство и не дали ей распространится. Согласно закону, сейчас нельзя употреблять молочную продукцию и мясо животных в трех населенных пунктах, где обнаружен очаг бешенства. Помимо этого, эти поселки мониторят полицейские. Поэтому фактов продажи мяса зараженных животных нет", – сообщил руководитель Казыгуртской районной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК Асет Бектаев.

Похожая история произошла в селе Жарлы Каркаралинского района Карагандинской области в декабре 2023 года. Там выявили два случая бешенства коров.