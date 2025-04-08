Автомобиль искорежило после столкновения с автобусом в Алматы

8 апреля в Алматы по улице Татибекова между улицами Бестужева и Сырымбет произошло столкновение автобуса городского маршрута №207 и автомобиля марки Mazda 3, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель автобуса, он ехал по улице Татибекова в восточном направлении.

Фото: Zakon.kz

В это время Mazda двигалась ему навстречу.

Фото: Zakon.kz

По версии водителя автобуса, в какой-то момент мужчина за рулем Mazda якобы отвлекся на телефон и выехал на полосу встречного движения.

Фото: Zakon.kz

Mazda вскользь прошла по всему боку автобуса.

Фото: Zakon.kz

У легкового автомобиля вырвало колесо и искорежило бампер.

Фото: Zakon.kz

На место ДТП прибыли две машины скорой помощи.

Фото: Zakon.kz

Известно, что пострадал только водитель Mazda.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в автобусе людей не было, так как водитель завершил работу и возвращался в автопарк.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что жителя Шымкента, "прокатившего" полицейского на капоте, осудили на семь лет.