Автомобиль искорежило после столкновения с автобусом в Алматы
Как рассказал водитель автобуса, он ехал по улице Татибекова в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
В это время Mazda двигалась ему навстречу.
Фото: Zakon.kz
По версии водителя автобуса, в какой-то момент мужчина за рулем Mazda якобы отвлекся на телефон и выехал на полосу встречного движения.
Фото: Zakon.kz
Mazda вскользь прошла по всему боку автобуса.
Фото: Zakon.kz
У легкового автомобиля вырвало колесо и искорежило бампер.
Фото: Zakon.kz
На место ДТП прибыли две машины скорой помощи.
Фото: Zakon.kz
Известно, что пострадал только водитель Mazda.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что в автобусе людей не было, так как водитель завершил работу и возвращался в автопарк.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что жителя Шымкента, "прокатившего" полицейского на капоте, осудили на семь лет.