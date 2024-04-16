Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В двух областях продолжаются мероприятия по ликвидации последствий паводков

Северо-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 03:00 Фото: пресс-служба МЧС РК
В ночь на 17 апреля в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях продолжаются работы по эвакуации жителей и ликвидации последствий паводков, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, солдаты воинской части 68303 МЧС РК заблаговременно перевозят жителей поселка Соколовка Северо-Казахстанской области в село Пресновка. Там развернуты пункты временного размещения, где пострадавшим оказывают психологическую помощь.

Северо-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 03:00

Фото: пресс-служба МЧС РК

По состоянию на 02:00 17 апреля из зон подтопления СКО заблаговременно удалось эвакуировать более двух тыс. человек.

Там же в СКО в селе Бесколь спасательный отряд из Костанайской области проводит работы по укреплению насыпной дамбы.

За время своего пребывания в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях спасателями из Караганды эвакуированы около 400 человек и более 700 голов домашнего скота. Также ими возведены водоотводные дамбы протяженностью девять тыс. м. Кроме того, уложено порядка 34 тыс. мешков с инертным материалом.

По информации пресс-службы ДЧС города Алматы, в Северо-Казахстанской области с 8 апреля группировка сил и средств сводного отряда ДЧС города ведут спасательные работы в зонах паводка. Более полусотни алматинских спасателей оказывают помощь в выносе имущества с мест подтоплений, эвакуируют жителей и домашних животных.

Накануне эвакуированных школьников ЗКО обеспечили компьютерами и интернетом для онлайн-обучения.

Читайте также

Австралия
Вооруженный мужчина напал на священника во время службы
Алматы
В Медеуском районе города Алматы сошла оплывина
потоп в Шымкенте
Улицы Шымкента затопило после сильных дождей
Алия Абди
Западно-Казахстанская область Караганда Костанайская область Северо-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Баян Алагузова нежно обратилась к супругу
Баян Алагузова нежно обратилась к супругу
Критический подъем воды на реке Ишим: жителей Тюменской области экстренно эвакуируют
Приграничный Казахстану город экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: