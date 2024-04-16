В двух областях продолжаются мероприятия по ликвидации последствий паводков

В ночь на 17 апреля в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях продолжаются работы по эвакуации жителей и ликвидации последствий паводков, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, солдаты воинской части 68303 МЧС РК заблаговременно перевозят жителей поселка Соколовка Северо-Казахстанской области в село Пресновка. Там развернуты пункты временного размещения, где пострадавшим оказывают психологическую помощь.

Фото: пресс-служба МЧС РК

По состоянию на 02:00 17 апреля из зон подтопления СКО заблаговременно удалось эвакуировать более двух тыс. человек.

Там же в СКО в селе Бесколь спасательный отряд из Костанайской области проводит работы по укреплению насыпной дамбы.

За время своего пребывания в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях спасателями из Караганды эвакуированы около 400 человек и более 700 голов домашнего скота. Также ими возведены водоотводные дамбы протяженностью девять тыс. м. Кроме того, уложено порядка 34 тыс. мешков с инертным материалом.

По информации пресс-службы ДЧС города Алматы, в Северо-Казахстанской области с 8 апреля группировка сил и средств сводного отряда ДЧС города ведут спасательные работы в зонах паводка. Более полусотни алматинских спасателей оказывают помощь в выносе имущества с мест подтоплений, эвакуируют жителей и домашних животных.

Накануне эвакуированных школьников ЗКО обеспечили компьютерами и интернетом для онлайн-обучения.