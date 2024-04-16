Эвакуированных школьников ЗКО обеспечили компьютерами и интернетом для онлайн-обучения

603 школьника Западно-Казахстанской области в эвакопунктах обеспечили компьютерами и доступом к интернету для беспрепятственного обучения, сообщает Zakon.kz.

По данным областного управления образования, в 13 эвакуационных пунктах региона находятся 948 детей, из которых 345 – дошкольного возраста. В эвакопунктах для обучения в онлайн-формате учащимся организованы кабинеты, оснащенные компьютерами, наушниками и интернетом.

В Акжаикском, Бурлинском, Теректинском районах, районе Байтерек и Уральске на дистанционный формат переведены более 75 тыс. учащихся в 103 школах.

Проводятся разъяснительные работы с родительскими комитетами по вопросу перехода на дистанционное обучение во время паводка и прорабатывается вопрос обеспечения учащихся необходимой компьютерной техникой, исходя из запросов.

Ранее стало известно, что уровень воды в Урале продолжает увеличиваться.

Вместе с тем жителей Уральска попросили не поддаваться панике.