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Оплывина сошла на автодорогу в Алматы

Оплывина сошла на автодорогу в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 21:52 Фото: МЧС РК
17 апреля оплывина сошла на автодорогу в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, сход оплывины произошел в Медеуском районе. 

"Сошла оплывина объемом 60 куб. м, масса – около 5 куб. м. Она частично перекрыла автодорогу, проезд имеется. Пострадавших нет, на месте находятся специалисты  ГУ "Казселезащита", – говорится в сообщении.

Это уже второй сход оплывины за последние сутки в этом районе. Ночью 17 апреля вблизи одного из домов Медеуского района сошла оплывина объемом 10 куб. м. 

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