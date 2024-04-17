17 апреля оплывина сошла на автодорогу в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, сход оплывины произошел в Медеуском районе.

"Сошла оплывина объемом 60 куб. м, масса – около 5 куб. м. Она частично перекрыла автодорогу, проезд имеется. Пострадавших нет, на месте находятся специалисты ГУ "Казселезащита", – говорится в сообщении.

Это уже второй сход оплывины за последние сутки в этом районе. Ночью 17 апреля вблизи одного из домов Медеуского района сошла оплывина объемом 10 куб. м.