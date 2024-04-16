В Медеуском районе города Алматы сошла оплывина

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ночью 17 апреля вблизи одного из домов Медеуского района города Алматы произошел сход оплывины объемом в 10 куб. м., сообщает Zakon.kz.

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