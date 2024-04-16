В Медеуском районе города Алматы сошла оплывина
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 17 апреля вблизи одного из домов Медеуского района города Алматы произошел сход оплывины объемом в 10 куб. м., сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, пострадавших и разрушений нет. Предварительная причина схода – обильные осадки и переувлажнение грунта.
"Имеется вероятность повторного схода оползневых процессов на данном участке", – говорится в сообщении ГУ "Казселезащита" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Также в Алматы ночью16 апреля произошло столкновение двух автобусов городского маршрута №58.
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