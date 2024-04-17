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Девочка упала с третьего этажа заброшенного здания завода в Шымкенте

Девочка упала с третьего этажа заброшенного здания завода в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 01:47 Фото: pixabay
В Шымкенте 11-летняя девочка упала с третьего этажа заброшенного здания Гидролизного завода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 17 апреля Оtyrar.kz, ее госпитализировали с открытым переломом бедра и сотрясением мозга. Инцидент произошел 16 апреля. Школьница играла с друзьями в заброшенном здании. 

"На место происшествия выехали три человека личного состава. До приезда скорой помощи сотрудники оказали первую медицинскую помощь девочке", – сообщил заместитель начальника пожарной части №2 Ерсултан Абильдабек.

Отмечается, что пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу. Девочку госпитализировали в реанимационное отделение и прооперировали.

"У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Ушибы и ссадины лица и лобной области. Открытый перелом правой бедренной кости со смещением. Ушибленная рана правого коленного сустава. Состояние при поступлении тяжелое за счет общей мозговой симптоматики. Была сделана операция – репозиция правого бедра с внутренней фиксацией", – рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Шымкента.

Сейчас девочка находится в реанимации под наблюдением врачей, отметило СМИ. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. 17 апреля учащийся восьмого класса школы-лицея №72 выпрыгнул из окна четвертого этажа учебного заведения. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. 

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