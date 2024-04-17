Восьмиклассник выпрыгнул из окна школы в Астане

17 апреля учащийся восьмого класса школы-лицея №72 выпрыгнул из окна четвертого этажа учебного заведения, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления образования Астаны, на место происшествия незамедлительно была вызвана скорая помощь, ребенок находится в больнице.

"У пострадавшего сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и живота, переломы правого предплечья и правой голени. Общее состояние тяжелой степени тяжести (за счет полученных травм), стабильное. Его состояние находится под контролем врачей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас выясняются причины произошедшего. По данному факту Департаментом полиции города возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 13 апреля трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Караганде.