Мир

Подросток завел девочку в заброшенное здание и изнасиловал

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 07:59 Фото: freepik
В Карелии (Российская Федерация) осудили юношу, который изнасиловал девочку в заброшенном здании, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает СУ СК России по региону, инцидент произошел в середине ноября 2022 года в одном из поселков Медвежьегорского района. Юноша, которому на тот момент было 17 лет, находился наедине в заброшенном здании с девочкой, не достигшей 14-ти лет.

Молодой человек совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера, а также изнасиловал малолетнюю. Злоумышленнику было известно о возрасте девочки.

О произошедшем пострадавшая рассказала родственникам. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал.

Во время предварительного следствия он находился под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Также с него в пользу пострадавшей взыскали 500 тысяч рублей (3 млн 381 тыс. 408 тенге).

Ранее сообщалось о том, что пожилая пара пять лет держала в плену свою соседку, пытая ее.

Аксинья Титова
