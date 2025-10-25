Подросток завел девочку в заброшенное здание и изнасиловал

В Карелии (Российская Федерация) осудили юношу, который изнасиловал девочку в заброшенном здании, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает СУ СК России по региону, инцидент произошел в середине ноября 2022 года в одном из поселков Медвежьегорского района. Юноша, которому на тот момент было 17 лет, находился наедине в заброшенном здании с девочкой, не достигшей 14-ти лет.

Молодой человек совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера, а также изнасиловал малолетнюю. Злоумышленнику было известно о возрасте девочки.

О произошедшем пострадавшая рассказала родственникам. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал.

Во время предварительного следствия он находился под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Также с него в пользу пострадавшей взыскали 500 тысяч рублей (3 млн 381 тыс. 408 тенге).

