Приступ астмы случился у мужчины, потерявшегося в степи в Актюбинской области

Фото: скриншот видео

16 апреля в ночное время житель села Маржанбулак Алгинского района сообщил по телефону участковому инспектору полиции Ерику Есенову, что он со знакомым на автомашине "ЗиЛ" застрял в овраге. Они пошли пешком в село и заблудились, сообщает Zakon.kz.

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