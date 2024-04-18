Приступ астмы случился у мужчины, потерявшегося в степи в Актюбинской области
Фото: скриншот видео
16 апреля в ночное время житель села Маржанбулак Алгинского района сообщил по телефону участковому инспектору полиции Ерику Есенову, что он со знакомым на автомашине "ЗиЛ" застрял в овраге. Они пошли пешком в село и заблудились, сообщает Zakon.kz.
По словам звонившего, у его односельчанина случился приступ астмы.
"Участковый связался с фельдшером села и они вместе на служебной автомашине "Нива" направились на поиски пропавших мужчин. Их удалось найти быстро, поскольку участковый хорошо знал эти места". Пресс-служба ДП Актюбинской области
Медики оказали первую помощь мужчине и доставили его в амбулаторию. Спасенные выразили благодарность участковому инспектору полиции и фельдшеру местной амбулатории.
Ранее сообщалось, на какую помощь от государства могут рассчитывать пострадавшие от паводков казахстанцы.
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