Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Потерявшегося в степи Карагандинской области мужчину нашли

спасенный Фото: МЧС РК
Спасатели нашли потерявшегося в зимовке мужчину около 9:46 в Нуринском районе, сообщает Zakon.kz.

Он не нуждается в медицинской помощи, сообщили в региональном департаменте по ЧС.

17 февраля родственники потерявшегося мужчины предположили, что тот находится в зимовке в Кыздын базы.

18 февраля в 07:30 поисковая группа на ТРЭКОЛе выехала на зимовку с/о Сарыозен Нуринского района, куда, предположительно, добрался потерявший, после того как у него закончился бензин в снегоходе. Там его спасатели и обнаружили.

Мужчина выехал 14 февраля на снегоходе на поиски скота и заблудился. Вернуться домой ему удалось спустя пять суток. Для поисковых работ МЧС привлекало вертолет Мм-8 "Казавиаспас".

Читайте также

закрытые трассы
В десяти областях перекрыли движение на трассах из-за непогоды
Автодороги закрыли из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана
Автодороги закрыли из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана
Дорожники сделали заявление в связи с сильным морозом до 40 градусов в ВКО
Дорожники сделали заявление в связи с сильным морозом до 40 градусов в ВКО
Мухит Турсынали
МЧС РК Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
"Давайте не будем испытывать судьбу": аким Караганды обратился к жителям
"Давайте не будем испытывать судьбу": аким Караганды обратился к жителям
КНБ
КНБ начал операцию по задержанию религиозных радикалов в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: