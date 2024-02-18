Потерявшегося в степи Карагандинской области мужчину нашли

Спасатели нашли потерявшегося в зимовке мужчину около 9:46 в Нуринском районе, сообщает Zakon.kz.

Он не нуждается в медицинской помощи, сообщили в региональном департаменте по ЧС.



17 февраля родственники потерявшегося мужчины предположили, что тот находится в зимовке в Кыздын базы.

18 февраля в 07:30 поисковая группа на ТРЭКОЛе выехала на зимовку с/о Сарыозен Нуринского района, куда, предположительно, добрался потерявший, после того как у него закончился бензин в снегоходе. Там его спасатели и обнаружили.

Мужчина выехал 14 февраля на снегоходе на поиски скота и заблудился. Вернуться домой ему удалось спустя пять суток. Для поисковых работ МЧС привлекало вертолет Мм-8 "Казавиаспас".