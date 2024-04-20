Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Водитель в наркотическом опьянении пытался уплыть от полицейских в Уральске

Водитель в наркотическом опьянении пытался уплыть от полицейских в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 14:28 Фото: Zakon.kz
В Уральске задержали водителя, пожизненно лишенного права управления транспортным средством, который управлял автомашиной в наркотическом опьянении, сообщает Zakon.kz.

Инспекторы батальона патрульной полиции Управления полиции города пытались остановить автомобиль ВАЗ-2110. Однако водитель проигнорировал требования сотрудников полиции и продолжил движение.

Полицейские последовали за ним. Немного проехав, водитель остановил автомашину и начал убегать. Пробежав 150-200 метров, мужчина бросился в воду. Сотрудники полиции вытащили его на берег и спасли беглеца.

Правонарушителем оказался житель поселка Подстепное. Ранее по решению суда он был лишен права управления транспортным средством на пожизненный срок.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.



Читайте также

иллюстрация &quot;Насилие&quot;
Материалы суда: житель Актобе изнасиловал девушку и сбросил с 7 этажа
Пожар произошел в частном доме в селе Ынтымак
Пожар произошел в частном доме в селе Ынтымак
В Кульсаре откачано более двух тысяч кубометров талой воды
В Кульсары откачали более двух тысяч кубометров талой воды
Лариса Черненко
Казахстан Уральск 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
суд, Астана, Бишимбаев
Сбил ребенка и избежал наказания: в МВД проверили слова матери Нукеновой о Бишимбаеве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: