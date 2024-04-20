Мусорный полигон загорелся в Талдыкоргане
Фото: pixabay
В Талдыкоргане крупный пожар произошел на мусорном полигоне, сообщает Zakon.kz.
Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
"Вблизи с. Енбек на полигоне твердых-бытовых отходов происходит горение твердо-бытовых отходов на предварительной площади на 1500 кв. м. Задействованы силы ДЧС, ТОО "Коркейту", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом пожаре. Пожарные ликвидировали огонь, охвативший складские помещения в Кызылорде.
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