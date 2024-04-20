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Мусорный полигон загорелся в Талдыкоргане

Мусорный полигон загорелся в Талдыкоргане, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 00:39 Фото: pixabay
В Талдыкоргане крупный пожар произошел на мусорном полигоне, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба МЧС Казахстана. 

"Вблизи с. Енбек на полигоне твердых-бытовых отходов происходит горение твердо-бытовых отходов на предварительной площади на 1500 кв. м. Задействованы силы ДЧС, ТОО "Коркейту", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом пожаре. Пожарные ликвидировали огонь, охвативший складские помещения в Кызылорде. 

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Крупный пожар произошел на складах в Кызылорде
Диана Абдуллаева
Талдыкорган 2024 год Пожары
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