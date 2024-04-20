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Крупный пожар произошел на складах в Кызылорде

Крупный пожар произошел на складах в Кызылорде , фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 21:49 Фото: pixabay
Пожарные ликвидировали огонь, охвативший складские помещения в Кызылорде, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, пожар произошел 20 апреля по ул. Сужикова в отдельно стоящем одноэтажном складском помещении.


"Горели складированные колеса от спецтехники и две хозпостройки. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, пожар ликвидирован на площади 200 кв. м. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Жетысуской области в селе Ынтымак произошло возгорание в частном доме. Выяснилось, что загорелись кровля и потолочное перекрытие на общей площади 50 кв. м.

Диана Абдуллаева
Кызылорда 2024 год Пожары
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