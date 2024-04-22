Напавшего на жену при детях жителя Актау поместили в ИВС

Фото: Zakon.kz

В одном из жилых комплексов Актау мужчина напал на жену при малолетних детях. Его задержали и водворили в изолятор временного содержания управления полиции, сообщает Zakon.kz.

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