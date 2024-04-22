Напавшего на жену при детях жителя Актау поместили в ИВС
Фото: Zakon.kz
В одном из жилых комплексов Актау мужчина напал на жену при малолетних детях. Его задержали и водворили в изолятор временного содержания управления полиции, сообщает Zakon.kz.
Об этом "Ладе" рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.
"Возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – заявили в органах.
Ранее сообщалось, что мужчина напал на свою жену при детях на лестничной площадке жилого комплекса в Актау.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript