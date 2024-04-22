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Напавшего на жену при детях жителя Актау поместили в ИВС

задержание мужчины в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 18:29 Фото: Zakon.kz
В одном из жилых комплексов Актау мужчина напал на жену при малолетних детях. Его задержали и водворили в изолятор временного содержания управления полиции, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Ладе" рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.

"Возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – заявили в органах.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на свою жену при детях на лестничной площадке жилого комплекса в Актау.

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