Нападение на женщину при детях попало на видео в Актау
Фото: pixabay
Мужчина напал на свою жену при детях на лестничной площадке жилого комплекса в Актау, сообщает Zakon.kz.
В распоряжении местного издания Lada.kz 21 апреля оказалось видео с кадрами насилия мужчины над женой на глазах у маленьких детей.
"На видео мужчина скручивает руку своей супруге и закрывает ей рот. На некоторое время он освобождает женщину и оглядывается в попытках убедиться в отсутствии свидетелей происшествия. Затем снова начинает применять противоправные действия. В кадре появляется один из жильцов дома, его появление на некоторое время останавливает насильника", – говорится в сообщении.
Затем мужчина проходит мимо и муж снова нападает на женщину.
"На видео слышны крики женщины и детский плачь. Инцидент получает продолжение в лифте. Потерпевшей удается прогнать мужчину", – отметило издание.
В Департаменте полиции региона сообщили, что мужчину разыскивают.
15 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Согласно документу, вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
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