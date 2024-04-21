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Нападение на женщину при детях попало на видео в Актау

Нападение на женщину при детях попало на видео в Актау , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 21:37 Фото: pixabay
Мужчина напал на свою жену при детях на лестничной площадке жилого комплекса в Актау, сообщает Zakon.kz.

В распоряжении местного издания Lada.kz 21 апреля оказалось видео с кадрами насилия мужчины над женой на глазах у маленьких детей.

"На видео мужчина скручивает руку своей супруге и закрывает ей рот. На некоторое время он освобождает женщину и оглядывается в попытках убедиться в отсутствии свидетелей происшествия. Затем снова начинает применять противоправные действия. В кадре появляется один из жильцов дома, его появление на некоторое время останавливает насильника", – говорится в сообщении.


Затем мужчина проходит мимо и муж снова нападает на женщину.

"На видео слышны крики женщины и детский плачь. Инцидент получает продолжение в лифте. Потерпевшей удается прогнать мужчину", – отметило издание.

В Департаменте полиции региона сообщили, что мужчину разыскивают.

15 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Согласно документу, вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

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