Житель Алматы напал на детей в лифте

Камеры наблюдения зафиксировали кадры жестоко обращения с детьми в лифте одного из жилых комплексов Алматы. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 24 июля 2024 года заявили Zakon.kz, что мужчину уже задержали.

Видео произошедшего размещено на одной из страниц в Instagram. Как отмечено в подписи к публикации, "мужчина "смело" пинает и бьет 10-летних детей".

Правоохранители отреагировали на обращение и уточнили, что по данному факту проводится расследование.

"Мужчина установлен и доставлен в полицию. Его действиям будет дана правовая оценка". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

В дополнении сказано: "Другие обстоятельства устанавливаются".

Ранее сообщалось, что в Алматы полиция устанавливает причины смерти женщины, найденной на одной из улиц города. По данным правоохранителей, назначены экспертизы.