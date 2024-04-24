В Алматы на гуляющих по Арбату распылили перцовый баллончик

В Алматы в прогулочной зоне "Арбат" неизвестные распылили слезоточивое вещество, сообщает Zakon.kz.

Информация о том, что накануне, 23 апреля, неизвестные люди распыляли неизвестное вещество на алматинском Арбате, появилась в соцсетях.

В полиции Алматы отреагировали на произошедшее.

"По данному факту проводится проверка. Личность хулигана, распылившего в общественном месте перцовый баллончик, устанавливается. Он непременно будет привлечен к ответственности", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города.

Такие аэрозольные распылители, как перцовый баллончик, относятся к средствам самообороны, и за их использование просто так грозит ответственность. Например, ученик в школе распылил перцовый баллончик. В его отношении составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".