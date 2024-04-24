Два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции военного парада в Малайзии
По сообщению Министерства обороны Малайзии, в результате инцидента погибли все 10 членов экипажа, находившихся на бортах. На кадрах с места происшествия видно, как несколько вертолетов летят строем, пока один из них своими винтами не задел соседний. Оба летательных аппарата рухнули на землю.
Malaysia navy helicopters collide in mid-air, killing all 10 onboardhttps://t.co/TZkNc7QUek. pic.twitter.com/k5neiEXh1P— Tango III's Military News (@IiiTango) April 23, 2024
По данным малазийских ВМС, крушение потерпели легкий вертолет Eurocopter AS555SN Fennec с тремя членами экипажа и вертолет для полетов над морем AW139, на борту которого было семь человек. Последний упал в бассейн неподалеку. Ведомство проведет расследование трагедии. Также Минобороны Малайзии на своих страницах в соцсетях выразило соболезнование родным и близким погибших пилотов.
Фото: Instagram/mindefmalaysia
Вертолеты репетировали парад в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии. Каждый из членов экипажа был не старше 40 лет. Парад отменен.
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