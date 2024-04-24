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Два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции военного парада в Малайзии

Малайзия, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 02:29 Фото: X/Naija Echo
23 апреля в Малайзии два военных вертолета столкнулись в воздухе во время репетиции парада, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Министерства обороны Малайзии, в результате инцидента погибли все 10 членов экипажа, находившихся на бортах. На кадрах с места происшествия видно, как несколько вертолетов летят строем, пока один из них своими винтами не задел соседний. Оба летательных аппарата рухнули на землю.

По данным малазийских ВМС, крушение потерпели легкий вертолет Eurocopter AS555SN Fennec с тремя членами экипажа и вертолет для полетов над морем AW139, на борту которого было семь человек. Последний упал в бассейн неподалеку. Ведомство проведет расследование трагедии. Также Минобороны Малайзии на своих страницах в соцсетях выразило соболезнование родным и близким погибших пилотов.

Малайзия, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 02:29

Фото: Instagram/mindefmalaysia

Вертолеты репетировали парад в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии. Каждый из членов экипажа был не старше 40 лет. Парад отменен.

Ранее в стране 24-летнюю победительницу конкурса красоты лишили титула из-за вызывающих танцев с полуголыми мужчинами.

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