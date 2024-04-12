Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Победительницу конкурса красоты лишили титула из-за поведения

Конкурс красоты, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 04:28 Фото: pixabay
В Малайзии 24-летнюю победительницу конкурса красоты лишили титула из-за вызывающих танцев с полуголыми мужчинами, сообщает Zakon.kz.

По данным издания AsiaOne, в 2023 году Виру Никах одержала победу в региональном конкурсе Unduk Ngadau. В переводе означает "Девушка, коронованная солнцем". Но спустя некоторое время в соцсетях появилось видео, на котором девушка танцует с полуголыми мужчинами во время отдыха в Таиланде.

Общественность мгновенно осудила Никах. По их мнению, после конкурса девушка обрела популярность и не должна была позволять себе подобное поведение. Тогда Никах принесла официальные извинения и добровольно отказалась от титула.

Организаторы конкурса приняли отставку Никах и заявили, что победительница не соответствует образу мифической Хуминодун, на которую должны равняться все участницы конкурса. Ведь согласно легенде, Хуминодун в период засухи пожертвовала собой ради народа Малайзии и принесла себя в жертву, чтобы почва вновь стала плодородной.

В конце марта стало известно, что Саудовская Аравия впервые примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная".

Читайте также

Космос
Стали известны страны-лидеры по числу граждан, побывавших на Международной космической станции
США
Бывший учитель собрал выпускников через 46 лет после своего обещания
кабинка фуникулера рухнула в Турции
Кабинка фуникулера с туристами рухнула в Турции: один человек погиб
Алия Абди
Интересное Малайзия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: