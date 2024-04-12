Победительницу конкурса красоты лишили титула из-за поведения

В Малайзии 24-летнюю победительницу конкурса красоты лишили титула из-за вызывающих танцев с полуголыми мужчинами, сообщает Zakon.kz.

По данным издания AsiaOne, в 2023 году Виру Никах одержала победу в региональном конкурсе Unduk Ngadau. В переводе означает "Девушка, коронованная солнцем". Но спустя некоторое время в соцсетях появилось видео, на котором девушка танцует с полуголыми мужчинами во время отдыха в Таиланде.

Общественность мгновенно осудила Никах. По их мнению, после конкурса девушка обрела популярность и не должна была позволять себе подобное поведение. Тогда Никах принесла официальные извинения и добровольно отказалась от титула.

Организаторы конкурса приняли отставку Никах и заявили, что победительница не соответствует образу мифической Хуминодун, на которую должны равняться все участницы конкурса. Ведь согласно легенде, Хуминодун в период засухи пожертвовала собой ради народа Малайзии и принесла себя в жертву, чтобы почва вновь стала плодородной.

В конце марта стало известно, что Саудовская Аравия впервые примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная".