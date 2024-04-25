Женщина перевела 50 тысяч долларов аферисту, который представился Илоном Маском

Жительница Южной Кореи перевела 70 млн вон мошеннику, который с помощью дипфейка выдавал себя за Илона Маска, сообщает Zakon.kz.

В популярной соцсети фальшивый Маск написал женщине, которая была поклонницей бизнесмена. Кореянка сначала не поверила, но злоумышленник убедил ее, прислав фото удостоверения личности и несколько снимков с работы.

"Он рассказывал о своих детях, о том, как добирается до офиса Tesla и Space X на вертолете. Он также объяснил, что связывается с фанатами случайным образом", – поделилась женщина.

Обманщик расхваливал Южную Корею и делился с поклонницей бизнес-планами. После того, как злоумышленник связался с женщиной по видеосвязи, ее сомнения окончательно пропали. Аферист обманул фанатку Маска с помощью дипфейка.

"Маск даже сказал: "Я люблю тебя, ты знаешь это?", когда мы созванивались по видеосвязи", – рассказала жертва обмана.

После мошенник предложил жертве положить деньги на специальный счет в южнокорейском банке, чтобы приумножить средства. Он заявил, что чувствует себя счастливым, когда люди богатеют. Женщина перевела 70 млн вон и позднее осознала, что ее обманули.

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