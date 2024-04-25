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ДТП с автобусом в Алматы: прокурор запросил 8 лет тюрьмы для подсудимого

ДТП с автобусом: прокурор запросил 8 лет тюрьмы для пассажира, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 11:39 Фото: Zakon.kz
В Алматы завершилось главное судебное разбирательство по делу о ДТП с автобусом, в результате которого погибли три человека. Стороны перешли к прениям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

25 апреля 2024 года на прениях выступил гособвинитель. Он напомнил участникам процесса, как произошло ДТП с автобусом. Также отметил, что подсудимый признал вину лишь в части хулиганства, но отказался от обвинения в смерти людей по неосторожности.

"Суд изучил все вещественные доказательства, записи с видеокамер, результаты экспертиз. Они все подтверждают полную вину подсудимого, который, как видно на записях, нанес несколько ударов водителю. Это стало причиной того, что она потеряла контроль над транспортом и протаранила другие автомобили, наехала на людей, стоящих на остановке. Не только погибли люди, но осиротели дети. Подсудимый не выразил сожаления, полностью не признал вину. Он признан вменяемым, поэтому должен нести ответственность за свое поведение. Прошу суд учесть все обстоятельства. За хулиганство и смерть по неосторожности путем сложения прошу суд назначить подсудимому восемь лет лишения свободы", – сказал прокурор.

Также в суде выступила водитель автобуса.

"На протяжении всего суда меня хотели сделать виноватой, но я не считаю себя виновной. Мне морально пришлось очень тяжело. Это была моя работа. Я прошу суд строго наказать подсудимого, если бы он так не поступил, я бы не оказалась в таком положении", – сказала водитель маршрутки.

Смертельное ДТП с автобусом произошло в декабре 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы. По версии следствия, между водителем и пассажиром произошел конфликт. В результате чего мужчина ударил женщину, которая потеряла сознание и управление автобусом. Не прекративший движение транспорт въехал в толпу людей, стоящих на остановке. Три человека погибли.

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