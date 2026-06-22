100 млн тенге: отец погибшей запросил максимальную компенсацию с виновника ДТП на аль-Фараби в Алматы

22 июня 2026 года в Алматы продолжилось главное судебное разбирательство по резонансному делу о ДТП на аль-Фараби, в котором погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Суд проходит под председательством судьи Еркина Майшинова. На скамье подсудимых Александр Пак, 1993 года рождения. Ему вменяют обвинение по ч. 4 ст. 345-1 УК "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

От потерпевшего по уголовному делу Рустембека Шотенова поступил гражданский иск.

"Рустембек Шотенов потерял родную дочь. На протяжении 20 лет он заботился о ней. Она была смыслом его жизни, он мечтал увидеть ее счастливой. Преждевременная смерть для отца стала невосполнимой утратой, которую невозможно восполнить ничем. Теперь он никогда не сможет ее увидеть и быть свидетелем ее значимых событий. В связи с этим, пользуясь правом, потерпевший просит утвердить гражданский иск и намерен взыскать с подсудимого Александра Пака моральный вред", – зачитал адвокат Мейрман Шекеев.

Фото: скриншот из трансляции

"Боль от потери ребенка сопровождает меня ежеминутно. Я лишился возможности ее видеть, быть рядом с ней в самые важные моменты ее жизни, которых никогда не будет. Ее смерть – невосполнимая утрата. Моя жизнь разделилась на до и после. Это самое тяжелое испытание. Никакие денежные средства не способны вернуть мне дочь и компенсировать душевную боль... Размер заявленной компенсации заявлен, обусловлен не целью обогащения, а тяжестью наступивших последствий и необходимостью восстановления социальной справедливости. В мусульманском праве жизнь человека – высшая ценность, а компенсация за лишение человеческой жизни определяется стоимостью 100 верблюдов, что в современном денежном эквиваленте составляет сумму размера заявленных требований... Прошу взыскать с подсудимого Александра Пака 100 млн тенге", – аргументировал гражданский иск Рустембек Шотенов.

21 марта 2026 года три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Водитель Zeekr в суде вину признал. 8 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что простили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее в суде были допрошены знакомые Александра Пака, которые провели вместе с ним вечер незадолго до трагедии. Все они подтвердили, что после выезда из ресторана грубо нарушали ПДД, за что некоторые лишены водительских прав.

15 июня Александр Пак рассказал, как произошло ДТП. 19 июня суд признал отца погибшей в ДТП Томирис Кыдырбек еще одним потерпевшим по делу.