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Огнеборцы Атырауской области победили пожар в жилом доме

Частный сектор, пожар, частный дом, пожарные, полицейские, пожарная служба, тушение пожара в частном доме, горящий дом, возгорание в частном доме, полиция, полицейский, пожарный, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 03:44 Фото: Zakon.kz
Ночью 12 сентября в поселке Индербор Индерского района Атырауской области произошло загорание кровли частного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 234 кв.м.

Пострадавших в происшествии нет.

Пожар в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 03:44

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС напоминает, что от соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь казахстанцев, их близких и сохранность имущества.

Ранее карагандинские спасатели пришли на помощь летучей мыши.

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