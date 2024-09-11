Огнеборцы Атырауской области победили пожар в жилом доме
Фото: Zakon.kz
Ночью 12 сентября в поселке Индербор Индерского района Атырауской области произошло загорание кровли частного жилого дома, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 234 кв.м.
Пострадавших в происшествии нет.
Фото: пресс-служба МЧС РК
МЧС напоминает, что от соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь казахстанцев, их близких и сохранность имущества.
Ранее карагандинские спасатели пришли на помощь летучей мыши.
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