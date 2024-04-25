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Трехлетнюю Айю-Софию, пропавшую в Алматинской области, могли убить – полиция

Трехлетнюю Айю-Софию, пропавшую в Алматинской области, могли убить – полиция, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 11:31 Фото: unsplash
Трехлетнюю девочку Айю-Софию, пропавшую больше месяца назад в Енбекшиказахском районе Алматинской области, могли убить. Об этом стало известно 25 апреля 2024 года из комментария областного департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

В ДП Алматинской области заявили, что по факту пропажи несовершеннолетней Молгачевой Айи-Софии Арсеновны проводится досудебное расследование.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 99 УК РК – "Убийство малолетнего лица". Подозреваемые в совершении данного преступления лица водворены и содержатся под стражей", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в областной полиции.

При этом в ведомстве не уточнили, кого именно задержали по подозрению в преступлении.

"В силу положений ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Трехлетняя девочка Айя-София пропала в Енбекшиказахском районе Алматинской области 17 марта 2024 года. Она ушла из дома после обеда, но так и не вернулась. В районную полицию обратилась мама – 40-летняя жительница села Куш. Стражи порядка зарегистрировали факт о пропаже несовершеннолетней.

По отдельному указанию начальника ДП Алматинской области была создана специальная поисковая группа из числа инспекторов СОБР, кинологов, сотрудников ОМПС и оперативного блока. В акимате Енбекшиказахского района сообщали, что к поискам пропавшего ребенка присоединились местные жители.

Широкомасштабные поиски ребенка не дали результата, и 27 марта стало известно, что в ауле Куш на несколько метров собираются спустить воду из озера, которое находится рядом с домом пропавшей девочки.

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