Восьмилетнего школьника жестоко избили сверстники в Мангистау

В Мангистауской области три мальчика избили восьмилетнего школьника. Он получил травму головы и перелом голени в двух местах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 апреля lada.kz, по словам жительницы Актау Жаксыгуль Исатаевой, инцидент произошел в середине апреля текущего года, когда она поехала со своими тремя детьми погостить к родной сестре в село Мангистау.

"В день происшествия моя сестра стала звать детей с игровой площадки домой. Двое из моих детей не отозвались сразу, а пострадавшего сына вскоре на руках привели двое взрослых парней. По словам сына, его избили трое ровесников, когда он катался на качелях. Игравшие поблизости мальчики стали его обзывать, говорить, что он не местный. Мой ребенок им словесно ответил. Спустя некоторое время сын слез с качелей, взял младшего брата за руку и собирался идти домой. Тогда к нему пристали эти мальчики, которые были крупнее его. Пошла словесная перепалка, потом двое из этих мальчиков взяли его за плечи, а третий немного отошел и с разбегу пнул моего сына по ребрам. Мой ребенок упал, а когда начал убегать, его поймали, стали пинать и бить. Один из них опрокинул моего сына через плечо, из-за чего он ударился об землю", – рассказала мама.

Пострадавший в результате происшествия получил ушибы, ссадины, травму головы, гематомы и перелом голени в двух местах.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

"Восьмилетний подросток (мальчик, который первым нанес удар сыну Ж. Исатаевой – прим. авт.) вместе с родителями доставлен в отдел полиции Мунайлинского района. Законные представители привлечены к административной ответственности", – сообщили в ведомстве.

Похожая история произошла на юге Казахстана. В Туркестанской области школьники решили продемонстрировать превосходство, избив сверстника. Свои действия "предприимчивые" подростки снимали на видео.