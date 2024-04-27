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Подозреваемого в убийстве учителя задержали в Уральске

задержание подозреваемого, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 23:36 Фото: Zakon.kz
27 апреля стало известно, что по горячим следам полицейские задержали подозреваемого в убийстве учительницы, сообщает Zakon.kz.

Об этом порталу "Мой город" рассказали в пресс-службе ДП ЗКО.

Как выяснилось, подозреваемым оказался ранее судимый житель Уральска.

"Его подозревают в убийстве учительницы начальных классов Надежды Никитиной. Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей", – уточнили в полиции.

25 апреля сообщалось, в тело убитой учительницы нашли в ее же квартире в Уральске. По словам соседей, женщина была доброй, ответственной и отзывчивой.

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