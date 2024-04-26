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Учителя убили в собственной квартире в Уральске

Учителя убили в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 17:14 Фото: МВД РК
В Уральске в своей квартире нашли убитой учительницу начальных классов, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДП ЗКО, 25 апреля текущего года в Уральске в квартире было обнаружено тело женщины.

"Расследование ведется по статье "Убийство". В настоящее время сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления", – сказано в сообщении.

Журналисты "МГ" поговорили с соседями дома, в котором жила погибшая. Выяснилось, что она всю жизнь работала учителем начальных классов. По словам соседей, это был добрый, ответственный и отзывчивый человек.

"Когда у нас убрали КСК, я взяла ответственность за дом и сделала ремонт в подъезде. А как говорится, дурной пример заразителен, и Надежда (погибшая. – Прим. ред.) тоже загорелась: весь подъезд она украсила сама. Картины, цветы она заказала в интернет-магазине, теперь это память о ней. У нас в городе нет таких подъездов, где картины висят. Дом у нас маленький, но дружный. Она была лидером, собирала деньги, подкидывала идеи. Очень добродушный, ответственный, хороший человек. Мы с ней 24 года рядом жили. Она недавно похоронила свою маму, вот на днях было девять дней. Отец у нее старенький, она за него всегда очень переживала и ездила к нему. С мужем у нее 10 лет назад случился несчастный случай. У нее две дочери, брат и внуки остались. Она была очень хорошей женщиной. Работала в школе учителем начальных классов. В этом году ей должно было исполниться 60 лет, она прекрасно выглядела, совсем не на свой возраст. Я в шоке, в голове не укладывается эта картина перед глазами", – сообщила старшая по дому Алия Искалиева.

В городском отделе образования сообщили, что покойная была пунктуальным и ответственным педагогом. Общий стаж работы учителем – 40 лет, из них 35 лет она проработала в одной школе.

В январе 2024 года мы сообщали о том, что в Алматы двух детей нашли мертвыми, в убийстве подозревают отца. 

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