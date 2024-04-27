В Алматы на площади в 200 квадратных метров горели склады
Фото: pixabay
В Жетысуском районе районе Алматы поздно ночью огнеборцы ликвидировали пожар на складе, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, возгорание произошло в отдельно стоящем металлическом складе ангарного типа.
Предварительная площадь 200 кв.м.
"Пожар ликвидирован полностью, причина устанавливается. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
МЧС снова и снова рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее 27 апреля алматинские пожарные потушили полыхающую крышу дома пожилой женщины.
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