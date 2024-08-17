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Автомобиль вспыхнул в Атырауской области

автомобиль сгорел, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 22:48 Фото: пресс-служба МЧС РК
17 августа в селе Жапырык Атырауской области вспыхнул легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, загорелся двигательный отсек. Огнеборцы быстро справились с инцидентом.

Отмечается, что пострадавших нет.

Спасатели дали рекомендации для случая, если автомобиль загорелся во время движения:

  • не паникуйте;
  • остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
  • нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
  • позвоните по номеру 112;
  • если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления — попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
  • если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

Ранее сообщалось, что открытым пламенем вспыхнул автомобиль на проезжей части в Астане.

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