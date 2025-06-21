Спасение мужчины на мосту в Астане попало на видео

Военнослужащий воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК ефрейтор Достык Жаксылык предотвратил трагедию и спас жизнь молодому человеку, который пытался спрыгнуть с моста в столице, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 21 июня около 00:30 на мосту "Водопад", расположенном по улице Коктал.

В экстренные службы поступило сообщение о том, что мужчина 1996 года рождения стоит за перилами моста и, по всей видимости, намерен совершить прыжок в воду.

До прибытия полиции трагедии удалось избежать благодаря решительным действиям ефрейтора Жаксылыка, который в это время возвращался домой после службы.

"Сначала подумал, что кто-то просто вышел подышать воздухом. Но подойдя ближе, понял: человек явно не в себе. Он стоял за перилами, держась одной рукой. Медлить было нельзя. В такие моменты не думаешь – просто действуешь", – рассказал Достык Жаксылык.

Военнослужащий, по его словам, завел с мужчиной диалог, стараясь успокоить его. К ситуации подключился также случайный прохожий, и совместными усилиями они перетянули мужчину обратно через перила, не допустив опасной ситуации.

Спасенному оказали психологическую помощь. Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

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