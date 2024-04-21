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В Кокшетау спасли 88-летнюю пенсионерку

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 08:38 Фото: pixabay
Утром 21 апреля силами ДЧС Акмолинской области удалось спасти женщину 1936 года рождения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в ее квартире площадью 12 кв. м. произошел пожар. На место происшествия прибыло 15 спасателей и три единицы техники. С помощью трехколенной лестницы огнеборцы пробрались на третий этаж в горящую квартиру.

Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 08:38

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Женщина была спасена и передана сотрудникам БСМП. Пожар ликвидирован в 07.40 часов.

Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 08:38

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Причина пожара устанавливается.

Накануне свыше четырех тыс. жителей Кокшетау вышли на общегородской субботник.

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