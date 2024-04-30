Пожар в частной бане ликвидировали огнеборцы
Фото: pixabay
Ночью 30 апреля в Караганде силами огнеборцев ликвидирован пожар в частной бане, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС РК, произошло горение деревянных конструкций и мебели в двухэтажном здании частной бани. Площадь пожара составила 98 кв. м.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Также на место вызова прибыла бригада экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Днями ранее алматинские пожарные потушили полыхающую крышу дома пожилой женщины.
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