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Законодательство РК

Пожар в частной бане ликвидировали огнеборцы

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 07:05 Фото: pixabay
Ночью 30 апреля в Караганде силами огнеборцев ликвидирован пожар в частной бане, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, произошло горение деревянных конструкций и мебели в двухэтажном здании частной бани. Площадь пожара составила 98 кв. м.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 07:05

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также на место вызова прибыла бригада экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Днями ранее алматинские пожарные потушили полыхающую крышу дома пожилой женщины.

Алия Абди
Караганда Пожар 2024 год Открытое небо Вода
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