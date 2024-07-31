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Футбольные ворота упали на ребенка на базе отдыха в ВКО

Футбольные ворота упали на ребенка на базе отдыха в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 22:46 Фото: pixabay
Ребенок из Усть-Каменогорска пострадал на базе отдыха в Восточно-Казахстанской области. Причиной стали незакрепленные футбольные ворота, передает Zakon.kz.

Издание YK-news.kz сообщило, что отдых на Сибинских озерах обернулся для юного устькаменогорца травмой. Вечером, 26 июля, подростки играли в волейбол. После неудачной подачи мяч улетел на футбольное поле. За ним побежал 12-летний подросток. Он подпрыгнул и повис на перекладине ворот. Внезапно вся железная конструкция обрушилась, ударив мальчика по голове.

Скорая отвезла пострадавшего в больницу. Врачи диагностировали ушибленные раны мягких тканей лба и теменной области, мальчику наложили швы.

О произошедшем мама мальчика доложила в полицию. Однако там пояснили, что нет оснований для возбуждения уголовного или административного дела.

"В данном факте усматривается гражданско-правовое отношение. Родителям рекомендуем обратиться в суд".Начальник Уланского отдела полиции Куаныш Конжанов

Аналогичный ответ дали в пресс-службе ДП ВКО.

"Если кто-то пострадает, получит телесные повреждения – легкие, средние, тяжкие, или погибнет, это, конечно, будет квалифицироваться, как уголовное деяние. А в этом случае родителям надо идти в суд, прилагая исковое заявление с изложением всех обстоятельств и доказательств. Даже если бы что-то серьезное случилось с ребенком, и было возбуждено уголовное дело, вопрос о моральном и материальном вреде все равно решался бы в суде. Если родителей беспокоит вопрос безопасности, они могут обратиться напрямую к владельцу базы и выяснить, почему они не были соблюдены".ДП ВКО

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Атырау на девочку упал памятник, она скончалась.

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