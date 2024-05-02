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Директора развлекательного центра осудили из-за смерти подростка в Акмолинской области

приговор, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 20:09 Фото: Zakon.kz
2 мая Зерендинский районный суд рассмотрел дело директора ТОО, оказывавшего услуги досуга на территории горнолыжной базы "Електы". Мужчину обвинили в необеспечении безопасности отдыхающих, что привело к смерти подростка и травмам еще двух туристов, сообщает Zakon.kz.

Так, администрация ТОО, не разъяснив ребенку правила техники безопасности, выпустила его на горнолыжную трассу. Ребенок при спуске с крутого склона столкнулся с неогороженным деревом, отчего получил травму и скончался.

Судом установлено, что:

  • несовершеннолетний был выпущен на трассу без инструктажа и разъяснения правил безопасности;
  • на участках трассы отсутствовали: разметка движения, защитные сетки, предупредительные знаки, защитные маты, ограждения перед деревьями;
  • на базе отсутствует медицинский персонал, нет алгоритма действий при возникновении непредвиденных ситуаций;
  • отсутствуют разрешительные документы на эксплуатацию горнолыжной трассы и канатной дороги;
  • обслуживающий персонал, инструкторы осуществляют трудовую деятельность без профессиональной подготовки;
  • угол наклона канатной дороги и угол наклона лыжной дорожки значительно превышают допустимое значение.

Как уточняется, после трагедии директор ТОО не приостановил деятельность для устранения нарушений, а продолжил оказывать услуги, предоставлял горнолыжную трассу посетителям, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью еще двух лыжников.

"Несмотря на погодные условия (сильный ветер), ТОО запустило подъемник и разрешило спуски по трассе. В результате посетитель Н. сорвалась и ударилась о конструкцию подъемника, получив перелом поясничного позвонка. В этот же день другой посетитель Б., не удержавшись за подъемник, упала и получила травматический разрыв правой почки", – рассказали в пресс-службе суда.

Экспертиза установила, что:

  • состояние подъемника не соответствовало правилам эксплуатации, имелись дефекты тросов крепления;
  • канаты имели обрывы, отсутствовали необходимые сертификаты;
  • отсутствовала блокировка превышения скорости, кресло не предохраняло пассажиров от падения;
  • на станции нет анемометра, подающего сигнал о скорости ветра.

При назначении наказания суд учел такое смягчающее уголовную ответственность обстоятельство, как наличие малолетнего ребенка у подсудимого, отягчающим обстоятельством суд признал неоднократность совершенных правонарушений.

"Приговором суда директору горнолыжной базы назначено четыре года лишения свободы с лишением права работать в сфере оказания услуг на три года. Взыскан с ТОО моральный вред в пользу потерпевших Т. и Д. в размере по 10 млн тенге каждому, в пользу М. – 3 млн тенге, причиненный материальный ущерб, а также представительские расходы", – заявили в суде.

Кроме того, за истцами признано право на удовлетворение гражданского иска к ТОО в части взыскания материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее в Департаменте полиции Алматинской области предоставили комментарий по факту смерти школьницы во время занятий.

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