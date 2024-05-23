Работодателя осудили за смерть крановщика на стройке в Костанае

В суде №2 города Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении директора ТОО "NurCom Building" Серика Дильдабекова за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, подсудимый допустил к работам крановщика в нарушение Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, а также без разрешения инспектора по госнадзору в области промышленной безопасности на пуск работы грузоподъемного башенного крана.

"30 ноября 2023 года около 13:00 в процессе строительно-монтажных работ при поднятии бетонных плит грузоподъемным башенным краном под управлением Ц., в результате допущенных нарушений в виде неправильной за пасовки каната стрелового расчала и грузового каната при возведении (монтаже) грузоподъемного башенного крана произошло его падение, что привело к гибели потерпевшего", – рассказали в областном суде.

Подсудимый вину полностью признал и в содеянном раскаялся, ущерб потерпевшему возместил добровольно.



Потерпевшая сторона претензий не имеет, и даже перед началом главного судебного разбирательства заявила ходатайство о рассмотрении дела без ее участия.

"С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил Д. наказание в виде двух лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля и возложением обязанностей, предусмотренных ст. 44 УК РК", – заявили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что костанаец погиб в результате падения башенного крана.