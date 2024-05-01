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Пожар произошел на складах в Алматы

Пожар произошел на складах в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 01:01 Фото: МЧС РК
Пожарные 2 мая ликвидировали пожар, который произошел на складских помещениях в Алматы. Пожарным удалось спасти товары, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, по повышенному рангу огнеборцы алматинского ДЧС прибыли на место происшествия.

"Возгорание произошло в одном из частных складских помещений Бостандыкского района. Павильоны были в дыму. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы оперативно, в течение 35 минут, пожарные ликвидировали очаг возгорания площадью 60 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом пожаре, который произошел в частном жилом доме в Костанае. Огнеборцы в ходе тушения вынесли три газовых баллона, предотвратив потенциальный взрыв. 

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