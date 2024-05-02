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Жители Мангистауской области предупреждают о падеже верблюдов

жители Мангистау жалуются на падеж верблюдов, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 22:27 Фото: pixabay
В Мангистауской области крестьяне просят чиновников помочь им в борьбе с клещами. По словам сельчан, пало уже несколько верблюжат, сообщает Zakon.kz.

Фермеры рассказали КТК, что чистят сараи, стригут шерсть, но результатов нет. Они просят провести полную дезинфекцию.

"У меня пало уже пять верблюжат. Все, что от меня зависело, я сделал. Без ветеринаров мы не справимся. Просто пусть помогут нам с ядом". Ербол Естурлиев

По словам чиновников, ситуация с клещами находится под контролем и, самое главное, для людей угрозы нет. Фермеров просят не паниковать, состригать животным шерсть и не забывать про прививки против паразитарных заболеваний, которые ставят раз в год. Власти также рекомендуют дезинфицировать сараи самостоятельно. Мол, они и так делают все, что могут.


"Каждый фермер обязан предпринимать меры по предотвращению паразитарных заболеваний. Мы со своей стороны проводим профилактические и диагностические мероприятия для предотвращения инфекционных заболеваний". Замруководителя Управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Маркабаев

Ранее, в марте, сообщалось, что скотокрады застрелили верблюдов в Кызылординской области.

Елена Беляева
Мангистау Мангистауская область 2024 год
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