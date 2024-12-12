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Общество

Полиция перейдет на усиление в Мангистауской области

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 03:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правоохранители Мангистауской области перейдут на усиленный режим службы в преддверии Дня Независимости. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

День Независимости отмечается в Казахстане ежегодно 16 декабря. В преддверии праздника во всех населенных пунктах стражи порядка будут нести службу в усиленном режиме.

О принимаемых мерах безопасности среди населения высказался заместитель главы МВД Санжар Адилов.

По его словам, главная задача органов внутренних дел – это обеспечить общественный порядок, и в соответствии с принципом "Закон и порядок" в праздничные дни, когда граждане отдыхают и проводят выходной день в общественных местах, полиция будет усиленно нести службу.

Ранее акимат поделился интересной информацией с жителями Астаны.

Аксинья Титова
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