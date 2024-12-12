Полиция перейдет на усиление в Мангистауской области

Правоохранители Мангистауской области перейдут на усиленный режим службы в преддверии Дня Независимости. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

День Независимости отмечается в Казахстане ежегодно 16 декабря. В преддверии праздника во всех населенных пунктах стражи порядка будут нести службу в усиленном режиме.

О принимаемых мерах безопасности среди населения высказался заместитель главы МВД Санжар Адилов.

По его словам, главная задача органов внутренних дел – это обеспечить общественный порядок, и в соответствии с принципом "Закон и порядок" в праздничные дни, когда граждане отдыхают и проводят выходной день в общественных местах, полиция будет усиленно нести службу.

Ранее акимат поделился интересной информацией с жителями Астаны.

