Солдат погиб на стрельбах в Мангистау

Еще одна смерть солдата-срочника зарегистрирована в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 февраля 2026 года проинформировали в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил РК.

"17 февраля текущего года в ходе проведения плановых полевых стрельб на полигоне "Бейнеу" Мангистауской области военнослужащий срочной службы регионального командования "Запад" Сухопутных войск при обращении с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. По данному факту военно-следственными органами Западного региона возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", – сказано в сообщении.

По поручению министра обороны на место происшествия направлена комиссия во главе с его заместителем, генерал-майором Шайх-Хасаном Жазыкбаевым.

Командование Вооруженных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего. Его семье будет оказана вся необходимая помощь в соответствии с действующим законодательством.

23 января 2026 года в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона во время несения караульной службы умер военнослужащий срочной службы. 27 января 2026 года в Генеральной прокуратуре заявили, что в Жамбылской области погиб еще один военнослужащий срочной службы. 28 января Минобороны объявило об экстренных мерах после гибели солдат.

