Мужчина выдавал себя за полицейского в Алматинской области

Внимательный житель Талгарского района Алматинской области заметил мужчину в полицейской форме и заснял его на видео. Как оказалось, страж порядка был ненастоящим. В пресс-службе региональной полиции рассказали Zakon.kz детали инцидента.

Видео с лжеполицейским опубликовали в Telegram-канале Egovpress.





В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области 3 мая 2024 года поделились подробностями нашумевшего видео.

"В ходе мониторинга социальных сетей полицией выявлен факт подозрительных действий со стороны мужчины в полицейском обмундировании. Стражами порядка Талгарского района установлен 31-летний местный житель, который признал, что появился на одной из заправок в полицейской форме". Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В ходе допроса, уточнили правоохранители, парень пояснил, что специальное обмундирование приобрел в одном из военторгов мегаполиса.

Также сказано, что теперь лжеполицейский будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству.

"Подобные действия дискредитируют сотрудников органов внутренних дел, добросовестно выполняющих свой долг. Поэтому такие факты будут жестко пресекаться". Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

Задержание лжеполицейских довольно часто становится новостным поводом. К примеру, 26 апреля 2024 года сообщалось о задержании ненастоящих полицейских в Шымкенте. Им удалось регулярно вымогать деньги и требовать ежемесячную плату за высокое "покровительство". У одного из задержанных изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Второй – ранее судим за мошенничество.