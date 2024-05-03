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Мужчина выдавал себя за полицейского в Алматинской области

Мужчина выдавал себя за полицейского в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 09:29 Фото: Zakon.kz
Внимательный житель Талгарского района Алматинской области заметил мужчину в полицейской форме и заснял его на видео. Как оказалось, страж порядка был ненастоящим. В пресс-службе региональной полиции рассказали Zakon.kz детали инцидента.

Видео с лжеполицейским опубликовали в Telegram-канале Egovpress.


В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области 3 мая 2024 года поделились подробностями нашумевшего видео. 

"В ходе мониторинга социальных сетей полицией выявлен факт подозрительных действий со стороны мужчины в полицейском обмундировании. Стражами порядка Талгарского района установлен 31-летний местный житель, который признал, что появился на одной из заправок в полицейской форме".Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В ходе допроса, уточнили правоохранители, парень пояснил, что специальное обмундирование приобрел в одном из военторгов мегаполиса.

Также сказано, что теперь лжеполицейский будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству.

"Подобные действия дискредитируют сотрудников органов внутренних дел, добросовестно выполняющих свой долг. Поэтому такие факты будут жестко пресекаться".Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

Задержание лжеполицейских довольно часто становится новостным поводом. К примеру, 26 апреля 2024 года сообщалось о задержании ненастоящих полицейских в Шымкенте. Им удалось регулярно вымогать деньги и требовать ежемесячную плату за высокое "покровительство". У одного из задержанных изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Второй – ранее судим за мошенничество.

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