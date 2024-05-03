В апреле на казахстанской границе задержали более трех тысяч человек

Пограничная служба КНБ РК в течение апреля 2024 года во взаимодействии с компетентными органами задержала 3186 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, сообщает Zakon.kz.

Из них 38 иностранцев нарушили границу, 29 – пытались это сделать, сообщили в пресс-службе КНБ.

Кроме того, предотвращено 1342 факта незаконного перемещения через госграницу, в том числе:



наркотических средств – 49 фактов, общий вес – более 780 кг;



оружия, боеприпасов – 36 фактов;



религиозной литературы – 38 фактов (842 экз.);



ГСМ – 341 факт (более 133 тонн) на общую сумму свыше 12 млн тенге;



товаров народного потребления – 744 факта на общую сумму более 3,4 млрд тенге;



валюты – 134 факта на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге.



В ведомстве отметили, что материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

В конце апреля 2024 года сотрудники КНБ ликвидировали международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья.