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Законодательство РК

В апреле на казахстанской границе задержали более трех тысяч человек

За апрель на казахстанской границе задержали более 3 тысяч человек, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 10:46 Фото: КНБ РК
Пограничная служба КНБ РК в течение апреля 2024 года во взаимодействии с компетентными органами задержала 3186 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, сообщает Zakon.kz.

Из них 38 иностранцев нарушили границу, 29 – пытались это сделать, сообщили в пресс-службе КНБ.

Кроме того, предотвращено 1342 факта незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

  • наркотических средств – 49 фактов, общий вес – более 780 кг;
  • оружия, боеприпасов – 36 фактов;
  • религиозной литературы – 38 фактов (842 экз.);
  • ГСМ – 341 факт (более 133 тонн) на общую сумму свыше 12 млн тенге;
  • товаров народного потребления – 744 факта на общую сумму более 3,4 млрд тенге;
  • валюты – 134 факта на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге.

В ведомстве отметили, что материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

В конце апреля 2024 года сотрудники КНБ ликвидировали международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья.

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