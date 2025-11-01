#Народный юрист
События

Пограничники Казахстана задержали почти 4,8 тыс. нарушителей в октябре

граница РК и КНР, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 14:21 Фото: КГД РК
В октябре Пограничная служба КНБ задержала 4 743 нарушителя законодательства в пограничном пространстве, из них 4 077 – иностранные граждане, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники службы совместно с другими ведомствами предотвратили 1 708 попыток незаконного перемещения товаров и грузов через границу. Среди них:

– 75 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов (изъяты 2 боевых и 3 травматических единицы, 258 единиц холодного оружия, 13 охолощенных автоматов АК-74, 36 боеприпасов и 2,8 тыс. комплектующих для огнестрельного оружия);

– 531 факт незаконного вывоза ГСМ на сумму свыше 14 млн тенге;

– 867 фактов перемещения товаров народного потребления на сумму более 4,2 млрд тенге;

– 235 фактов незаконного вывоза валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге.

В акватории Каспия пограничники пресекли 106 случаев браконьерства. Изъято 24 плавсредства, свыше 136 км сетей, 496 осетровых рыб (около 2,9 тонны) и 4 особи краснокнижных тюленей. Ущерб оценивается более чем в 1,1 млрд тенге.

Все материалы переданы в правоохранительные и судебные органы. Ограничений на границе не вводилось, сообщили в КНБ.

В то же время на пунктах пропуска "Сырым", "Алимбет" и "Косак" продолжаются работы по реконструкции, что может увеличить время ожидания. Пограничная служба рекомендует заранее планировать маршрут. Остальные пункты работают в штатном режиме.

Ранее в Алматы была раскрыта масштабная контрабанда: арестованы силовики и имущество на миллионы.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Последние
Популярные
