Берлин накрыло ядовитым дымом из-за пожара на оборонном заводе
Фото: Blaulicht Würzburg
Часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе. Жителям города поступили экстренные оповещения, сообщает Zakon.kz.
Горит
металлургический завод оборонно-промышленной компании Diehl. В городе появилось
токсичное облако дыма, пишет Berliner Zeitung.
Площадь
возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Власти обратились к жителям района
Лихтерфельде с
просьбой закрыть все окна и двери, а также выключить кондиционеры. Пожарные и
полицейские на месте ЧП работают в респираторах. Движение в районе перекрыто.
Сотрудники завода покинули здание самостоятельно.
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приводит слова представителя пожарной службы Адриана Венцеля, что четыре этажа здания
уже полностью сгорели, часть здания обрушилась.
"Мы можем подтвердить, что в здании также горят химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди. Есть риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. В настоящее время на месте работают 130 пожарных". Адриан Венцель
1 мая стало известно, что города Саудовской Аравии пострадали от масштабных наводнений.
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