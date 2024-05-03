Берлин накрыло ядовитым дымом из-за пожара на оборонном заводе

Часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе. Жителям города поступили экстренные оповещения, сообщает Zakon.kz.

Горит металлургический завод оборонно-промышленной компании Diehl. В городе появилось токсичное облако дыма, пишет Berliner Zeitung.



Площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Власти обратились к жителям района Лихтерфельде с просьбой закрыть все окна и двери, а также выключить кондиционеры. Пожарные и полицейские на месте ЧП работают в респираторах. Движение в районе перекрыто.



Сотрудники завода покинули здание самостоятельно.





Bild приводит слова представителя пожарной службы Адриана Венцеля, что четыре этажа здания уже полностью сгорели, часть здания обрушилась.



"Мы можем подтвердить, что в здании также горят химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди. Есть риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. В настоящее время на месте работают 130 пожарных". Адриан Венцель

1 мая стало известно, что города Саудовской Аравии пострадали от масштабных наводнений.